Gaziantep, Hatay, Bursa, Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak'ta Gaziantep, Hatay, Bursa, Nevşehir'de okullar var mı, yok mu?

Ülkenin pek çok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası illerden kar yağışı ve tatil haberleri de gelmeye başladı. Peki Gaziantep, Hatay, Bursa, Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'te, kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi. Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildiğini belirtti ve "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" açıklamasını yaptı.

HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay genelinde süren sağanak yağış sonrasında eğitime 1 günlük ara verildiği açıklandı. Vali Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda hamile ve engelli kamu kurumu personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Şimdi ise gözler valilik açıklamasına çevrildi. Yarın için okulların eğitim durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yağışın etkisini gösterdiği 24 mahalledeki kar mesaisi ise kesintisiz sürüyor.

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir’de kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliği tarafından yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.



