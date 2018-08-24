HABER

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aynı yönde ilerlerken çarpışan otomobil ile hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde Yalongoz mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ali Yılmaz yönetimindeki 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araç, Erdal Bulut yönetimindeki 06 BB 8594 plakalı otomobil ile çarpıştı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada şarampole yuvarlanan araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kontrollü geçiş izni verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER"Erkekte slip mayo, mal beyanı""Erkekte slip mayo, mal beyanı"
GÜNCELLEME - Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar ettiGÜNCELLEME - Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti
Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)Bayram tatilcileri dönüşe geçti (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nurdağı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaza korkunç kaza

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'nın Dikmen semtinde patlayıcı madde bulundu

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.