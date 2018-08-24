Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde Yalongoz mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ali Yılmaz yönetimindeki 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araç, Erdal Bulut yönetimindeki 06 BB 8594 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada şarampole yuvarlanan araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kontrollü geçiş izni verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Fed Başkanı Jerome Powell'dan Trump'ı kızdıracak sözler
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Okuyucu Yorumları 0 yorum