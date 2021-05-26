Gaziantep Kalesi'nin altındaki tarihi tüneller turizme kazandırılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü, 1 yıla yakın süredir kale altında yer alan, birçok koldan oluşan ve kilometrelerce uzunluğa sahip tünel ve mağaraların kazı çalışmalarını gerçekleştirirken, tünel ve mağaralar ışıklandırıldı. Bazı bölgelerde tünellerin ucuna ulaşılabilmesi için kazılar sürerken, Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, yapılan çalışmanın şehre artı değer katacağını söyledi.

Şube Müdürü Gürsel, kale altında yer alan tünellerin tarihte hem saldırılara karşı korunma hem de yaşam alanı olarak kullanıldığını söyledi. İçi hafriyat ve molozlarla dolu olan tünellerin temizlenmesinin 1 yıla yakın zaman aldığını anlatan Gürsel, "Gaziantep Kalesi'nin altında yer alan bu tünel ve mağaralar ilk belirlediğimizde molozlarla doldurulmuş şekildeydi. Geçmiş dönemlerde bu tip mağaraları insanlar, saldırı altında oldukları döneminde dışarı çıkmadan içerideki bu gizli bölmelerden su haznelerine ulaşmakta kullanıyorlardı. Bu tünel ve mağaralar hem saldırı hem kaçış hem de yaşamı devam ettirecek suya ulaşmak amacıyla yapılmıştır" dedi.