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Gaziantep merkezli kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen ve 150 bin paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ay teknik takip çalışması yaptı.

Ekipler çalışmanın ardından Gaziantep, Osmaniye ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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