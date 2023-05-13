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GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Gaziantep seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonrası oy oranları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi seçmek için sandık başına giderek oy kullanacak. Gaziantep'in ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Araban seçim sonuçları, İslahiye seçim sonuçları, Karkamış seçim sonuçları, Nizip seçim sonuçları, Oğuzeli seçim sonuçları, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli seçim sonuçları da araştırılıyor. Peki, Gaziantep seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Gaziantep seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonrası oy oranları Mynet.com'da olacak!

Gaziantep seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Gaziantep seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Gaziantep seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Gaziantep seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Gaziantep seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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