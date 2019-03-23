Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatı gelecek yıl bitirilecek

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Şehir Hastanesi, İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyüklükteki şehir hastanemiz. Bin 875 yataklı, toplam 638 bin metrekare kapalı alanı olan, 330 dönümlük arazi üzerine inşa edilen hastanemizin inşaat seviyesi yüzde 35'i tamamlandı. Gelecek yıl bitirilmesi hedefliyoruz." dedi.

Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile inşaatı süren Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İlgililerden brifing alan Koca ile Gül, daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Koca ve Gül, kentteki sağlık yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere basına kapalı toplantı yaptı.

Bakan Koca, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'e yatırımları ve yapılması gerekenleri istişare ettiklerini söyledi. Gaziantep'e son 17 yılda 35,5 milyar lira yatırım yapıldığını, bunların içerisinde sağlığın payının 1,4 milyar lira olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu: