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Gaziantep'te cami tuvaletinde kan donduran olay! Hemen polisi aradı...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 09:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 22 yaşındaki Ali T. cami tuvaletinde ölü bulundu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen gencin yanında enjektör bulundu.

Gaziantep'te cami tuvaletinde kan donduran olay! Hemen polisi aradı...

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cahit Köse Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi temizlik yaptığı sırada tuvalet kabininde hareketsiz yatan Ali T.'yi görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali T.'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ali T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Polis olay yerinde yaptığı incelemede kullanılmış enjektör buldu. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Ali T.'nin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye cami uyuşturucu

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