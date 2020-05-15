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  4. Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde koronavirüs çıktı

Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde koronavirüs çıktı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli olan 3 personelde koronavirüs çıktığı belirtilerek, söz konusu personelin vakit kaybetmeksizin tedavi altına alındığı duyuruldu.

"FİLYASYON ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE"

Açıklamada, "Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. (İHA)

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