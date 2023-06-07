GAZİANTEP'TE DEPREM! 7 Haziran 2023 Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildi!

Gaziantep ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. Gaziantep'te deprem meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntının Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan da hissedildiği öğrenildi. İşte 7 Haziran 2023 Çarşamba AFAD son depremler listesi...

GAZİANTEP'TE KORKUTAN DEPREM

Gaziantep'te deprem meydana geldiği aktarıldı.

Depremin İlahiye ilçesinde gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 13.13 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden de saat 08:07'de gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.5 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA

2023.06.07 05:46:01 38.3030 37.2370 5.4 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 05:31:39 38.1842 37.3490 23.7 -.- 1.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 05:28:06 37.9648 36.2127 5.3 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 05:07:22 37.9057 36.5532 7.0 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 04:51:16 36.2233 28.2177 5.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.07 04:45:40 38.0702 37.6270 8.8 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.07 04:42:27 37.4702 39.2628 15.1 -.- 1.9 -.- AYAZCA-(SANLIURFA) İlksel

2023.06.07 04:30:34 38.1242 37.3235 24.8 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 04:25:12 36.5073 36.3982 6.1 -.- 1.8 -.- TORUN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.06.07 04:23:37 38.4070 38.2220 7.4 -.- 2.0 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel

2023.06.07 04:12:20 38.0393 37.3357 5.0 -.- 2.9 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 04:09:56 37.9705 27.1168 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.07 04:09:03 38.2945 32.3665 5.7 -.- 1.3 -.- YENICEKAYA-SARAYONU (KONYA) İlksel

2023.06.07 03:58:18 38.5278 40.3300 7.6 -.- 2.3 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel

2023.06.07 03:57:19 38.3148 37.4788 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 03:43:19 38.5553 37.2167 5.0 -.- 1.4 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 03:37:59 36.6697 39.7392 7.6 -.- 2.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2023.06.07 03:31:36 37.3960 36.9442 5.5 -.- 1.6 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 03:30:40 37.9315 36.5860 8.5 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 03:13:56 38.3277 37.1662 4.4 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 03:01:55 38.9167 40.6157 8.0 -.- 1.2 -.- SARICICEK-(BINGOL) İlksel

2023.06.07 02:58:19 39.6718 37.0988 8.9 -.- 1.4 -.- TEPEONU-(SIVAS) İlksel

2023.06.07 02:42:48 37.9438 36.6012 5.3 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 02:39:27 37.7530 36.3267 11.5 -.- 1.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 02:26:19 36.1128 35.8333 12.2 -.- 1.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.06.07 02:23:29 38.3473 37.1932 5.0 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 02:16:50 35.8385 28.5193 10.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.07 02:12:53 38.4457 39.2815 5.0 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.06.07 02:09:00 38.4782 37.4420 6.1 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.07 02:02:50 37.8307 36.6178 1.2 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 01:57:48 38.1140 27.2515 10.6 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.06.07 01:55:29 36.1725 36.1067 11.8 -.- 2.0 2.1 GUNEYSOGUT-(HATAY) İlksel

2023.06.07 01:52:00 38.3340 37.6297 5.0 -.- 2.6 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.07 01:50:10 38.5013 37.5193 6.3 -.- 1.5 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.07 01:34:34 37.9025 36.2192 12.5 -.- 1.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.07 01:26:48 38.6637 27.9777 2.7 -.- 1.5 -.- KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2023.06.07 01:19:14 37.8008 36.5148 24.8 -.- 1.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 01:16:34 38.1183 36.5573 5.0 -.- 2.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 01:12:36 37.8832 36.3307 14.6 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 01:04:50 37.9248 36.2985 3.6 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 01:00:24 38.1362 37.2167 6.0 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 00:59:14 35.8823 28.1185 2.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.07 00:56:05 38.0732 37.1015 5.5 -.- 2.7 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 00:52:33 37.9207 36.2975 5.2 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.07 00:47:32 38.1573 37.7813 13.2 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.07 00:27:38 37.9347 36.1613 9.8 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.07 00:17:35 38.1223 37.7987 11.9 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.07 00:15:04 36.3533 35.5643 15.5 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



