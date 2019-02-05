Gaziantep'te doktor ve sekreterinin kirli işbirliği!

Başka bir doktorun yönlendirmesiyle eşini sanığın özel muayenehanesine götürdüğünü aktaran mağdur E.O.K, Ö.B'nin "eşinin acilen ameliyat edilmesi gerektiğini" belirterek kendilerinden 15 bin lira istediğini ve ameliyatı da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptığını anlattı.

Sanık Ö.B. hakkında, gerçekleştirdiği 6 eylem için ayrı ayrı 10 yıla kadar, sekreterine de "icbar suretiyle irtikap" suçuna yardım etmekten 5 kez 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği iddia edilen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi tutuksuz sanık Prof. Dr. Ö.B. ile ona yardım ettiği iddia edilen özel muayenesindeki sekreteri N.Ö.K. hakkında iddianame hazırlandı.

Eşinin tedavisi için Adıyaman'dan gelen M.E. de daha önce gittikleri doktorların yönlendirmesi üzerine eşiyle Ö.B'nin muayenehanesine gittiklerini ve sanığın ameliyat için kendilerinden 10 bin lira istediğini savundu.

"TEDAVİYİ YARIDA KESERİM TEHDİDİ"

Ö.B'nin eşini üniversite hastanesinde ameliyat ettikten bir gün sonra odalarına gelerek "Ödemeyi yapmak için ofise uğramamışsınız. Bu ikidir başıma geliyor. Parayı almadan hastaları ameliyat etmeyeceğime yemin etmiştim. Paranın hazır olmadığını bilseydim kesinlikle ameliyata başlamazdım. Parayı vermezsen tedaviyi yarıda keserim. Patoloji sonuçlarına da bakmam" dediğini iddia eden M.E, parayı ödeyemedikleri için Ö.B'nin eşinin hastaneden taburcu edilmesini de engellediğini savundu.

Y.Y. de annesinin rahatsızlandığını, hastanede yapılan tetkiklerde vücudunda kitle bulunduğu ve kanser olabileceğinin söylendiğini belirterek bu konuda uzman kişinin Ö.B. olduğunu öğrendiklerini ve muayenehanesine gittiklerini aktardı.

Ö.B'nin annesinin raporlarını inceledikten sonra "acilen ameliyat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin vücuda yayılabileceğini ve ölüm riski oluşabileceğini" söyleyerek kendilerinden 20 bin lira istediğini ileri süren Y.Y, "İndirim yapmasını istedik, o da en son 18 bin lira olacağını söyledi. Biraz daha indirim yapmasını isteyince, öfkeli bir şekilde, 'Bundan aşağı olmaz, fazla ısrar etmeyin. Parayı vermezseniz ameliyatı yapmam.' deyince annemin rahatsızlığının vermiş olduğu endişe ve korkuyla kabul ettik. Ertesi gün üniversite hastanesine annemin yatışı yapıldıktan sonra Ö.B. gelerek 'Parayı çarşamba günü getirin, yoksa ameliyatı yapmam.' diyerek bizi tekrar korkuttu." ifadelerini kullandı.