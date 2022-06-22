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Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü hayattan koparmıştı! Ezgi, 'asli kusurlu' bulundu

22.06.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te skuter ile evine dönen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal Toprak'ın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ve 1 ay sonra serbest kalan ehliyetsiz otomobil sürücüsü 17 yaşındaki Osman S. hakkındaki iddianamede Kazada yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in 'asli' kusurlu bulundu. 'Tali' kusurlu olarak kabul edilen sürücü Osman S., hakkında 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü hayattan koparmıştı! Ezgi, 'asli kusurlu' bulundu

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı, Şimal Toprak ise yaralandı. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevinde bir ay kalan Nizip Ticaret Borsası Başkan İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S., bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ailesinin avukatının itirazı üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN İNDİRİM TALEBİ

Olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da tamamlandı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık sürücü Osman S. hakkında "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede sanık sürücünün 18 yaşından küçük olduğu, bu nedenle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği de vurgulandı.

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'SKUTER SÜRÜCÜSÜNDE AĞIR İHMAL VE İHLAL BULUNDU'

Mahkemece kabul edilen iddianamede kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşak ve yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde hızını yavaşlatmadığı için 'tali' kusurlu olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden skuter sürücüsü Ezgi'nin ise 'trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal etmesinden dolayı 'asli' kusurlu olduğuna değinildi. İddianamede ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'na atıfta bulunulan bilirkişi raporunda da otomobil sürücüsünün kazada ihlal ve ihmali olduğu, skuter sürücüsünün ise ağır ihmal ve ihlalde bulunduğu kaydedildi.

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İddianamede soruşturmanın tamamlandığı ve sanık Osman S.'nin 'taksirle Ezgi AlyaYiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına' sebebiyet verdiği kanaatine varıldığı belirtilerek, 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması ise Eylül ayında görülecek.

(DHA)

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