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Gaziantep'te ev sahibi ile kiracının tartışmasında kan aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 13:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, ev sahipleri ile kiracının evden çıkarılma yüzünden yaşadığı tartışmada kan aktı. Evden çıkarılmak istenen kiracı, ev sahibi ile oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırılırken kiracı olay sonrası kaçtı

Gaziantep'te ev sahibi ile kiracının tartışmasında kan aktı

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi 19 nolu sokaktaki Önder Apartmanı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi Orcay Ö. ve oğlu Mehmet Ö., bilinmeyen bir nedenle kiracı Erkan Ö.’den evi boşaltmasını istedi. Ev sahiplerinin isteğini kabul etmeyen Erkan Ö. ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kiracı Erkan Ö., tabancasını çıkararak ev sahibi Orcay Ö. ile oğlu Mehmet Ö.’ye ateş etti. Ev sahibi baba ve oğul, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Yaralanan baba ve oğul, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kiracı Erkan Ö. olay sonrası kaçarken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA

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