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Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu iş merkezinin çatısına çıkan kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Polis, silahlı kişinin etkisiz hale getirilmesi için operasyona hazırlanıyor.

Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı

Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki Valilik ve Emniyet Müdürlüğü binalarına da yakın 6 katlı Sever İş Merkezi'nin çatısına, saat 12.00 sıralarında çıkan kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı.

Silah seslerini duyanlar ile şüpheliyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, çevredekiler uzaklaştırıp, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Valilik Emniyet

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