Gaziantep'te hava nasıl olacak? 22 Ağustos 2022 Gaziantep hava durumu

Gaziantep'te hava durumunun nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Gaziantep Valiliği geçtiğimiz günn yaptığı duyuruda “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; bugün Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde lokal yağış geçişleri olabileceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmasını rica ederiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki bugün Gaziantep'te hava nasıl olacak? 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu ve detaylar haberimizde...

GAZİANTEP'TE HAVA NASIL OLACAK? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilçesi Gaziantep için yapılan hava durumu açıklamasına göre kentte parçalı ve az bulutlu hava görülecek.

Gaziantep'te 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü hava sıcaklığı 35 derece olacak.

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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



