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  4. Gaziantep'te ikinci dalga paniği! Koronavirüse yakalandı, şubeler kapatıldı

Gaziantep'te ikinci dalga paniği! Koronavirüse yakalandı, şubeler kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bulunan bir PTT şubesindeki çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şube kapatılarak çalışanlar karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan personelin 3 gün geçici görev yaptığı İslahiye ilçesindeki bir başka PTT şubesi de kapatıldı.

Koronavirüs salgınında Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor.

Gaziantep'te son olarak Şehitkamil ilçesi Korutürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanın testinin pozitif çıkması üzerine sabah saatlerinde çalıştığı PTT şubesine gelen ekipler, önce dezenfekte çalışmaları yaptı, sonra da şubeyi kapattı. PTT şubesinde çalışan diğer personeller ise 14 günlük ev karantinasına alındı. PTT şubesinin kapılarına da koronavirüs taraması nedeniyle şubenin kapatıldığını ifade eden yazılar asıldı.

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İSLAHİYE MERKEZ ŞUBESİ DE KAPATILDI

Öte yandan, testi pozitif çıkan çalışanın 3 gün geçici görevle İslahiye merkez PTT şubesinde çalıştığı öğrenilirken, İslahiye Merkez PTT şubesininde çalışanlara koronavirüs testi yapılacağı ve test sonuçları belli olana kadar geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

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