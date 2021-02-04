HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gaziantep'te korkunç kaza! Karşıya geçmek isteyen kadına hızla çarpıp kaçtı

Gaziantep'te korkunç kaza! Karşıya geçmek isteyen kadına hızla çarpıp kaçtı

04.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadın, bir aracın çarpması sonucu kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza yapan sürücünün ise önce duraksadığı sonra da kaçtığı ortaya çıktı.

Kaza, yaklaşık 10 günce Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sabah saatlerinde simit almak için evinden çıkan Fatma Neslihan Özdere (49), yolun karşına geçmek istedi. Bu esnada kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen panelvan tipi araç, talihsiz kadına çarparak metrelerce sürükledi.

ÖNCE DURAKSADI SONRA KAÇTI

Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Özdereye'ye çarpan araç sürücü ise aracıyla beraber olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Neslihan Özdere'yi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özdere, hastanede tedavi gördüğü 10 günlük süreçte yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Öte yandan 10 gün önce yaşanan kazadan sonra kaçan sürücü hala bulunamadı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin ve sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Her anlarını saniye saniye kaydettiHer anlarını saniye saniye kaydetti
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Kartal'da makas atan sürücü trafikte tehlike saçtı

İstanbul'da dehşete düşüren anlar! Herkesin canını hiçe saydı

Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti

Her anlarını saniye saniye kaydetti

Gaziosmanpaşa'da apartman sakinlerine hırsız şoku! Bütün ayakkabıları çaldı

Evlerinden çıkınca büyük şok yaşadılar

İzmir'de bir vatandaş sel sularında kano ile yolculuk yaptı

Sel sularında ilginç görüntüler

Ataşehir’de inşaat işçileri arasındaki tartışma meydan savaşına döndü

İşçilerin tartışması bir anda meydan savaşına döndü

Beylikdüzü'nde yolun ortasında tekme tokat kavga! 3 kişi taksiciyi böyle darp etti

Kaza sonrası tekme tokat kavga saniye saniye kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.