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Gaziantep'te korkunç olay: Genç kız, Instagram şifresi yüzünden canına kıydı!

05.10.2023 00:12 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te iddiaya göre, Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan 17 yaşındaki Z.Ç., 4. kattan atlayarak canına kıydı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Z.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te korkunç olay: Genç kız, Instagram şifresi yüzünden canına kıydı!

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Z.Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmaya sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Z.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Z.Ç.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

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Gaziantep Instagram

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