HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te koronavirüs alarmı! Mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Gaziantep'te koronavirüs alarmı! Mezarlık ziyaretleri yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 22:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri 3 gün süreyle yasaklandı.

Gaziantep'te koronavirüs alarmı! Mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Vali Davut Gül başkanlığındaki Kovid-19 salgını kapsamındaki sağlık değerlendirme toplantısı, Valilik Amfi Salonu'nda gerçekleştirildi.

"MEZARLIK ZİYARETİ YASAKLANDI"

Gül, toplantıda alınan bazı kararlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir." ifadesine yer verdi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel de katıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
Küçük bedeni daha fazla dayanamadı! Hamza'dan acı haberKüçük bedeni daha fazla dayanamadı! Hamza'dan acı haber
2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Ünlü haberci Müge Anlı'ya rakip geliyor! Çok iddialı...

Gözyaşlarına boğulacaksınız! İlk defa anlattı

Gözyaşlarına boğulacaksınız! İlk defa anlattı

Zabıta, silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlar

Zabıta, silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlar

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

İlginizi Çekebilir

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diğer Haberler
27 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar

Kocaeli'de balkondan düşen küçük Hamza, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Küçük bedeni daha fazla dayanamadı! Hamza'dan acı haber

Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi!

Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi!

Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti

Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti

Ekmek yapmak için bir araya gelmişler! Kayseri'de 10 ev koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüsü umursamamanın bedeli ağır oldu! 10 ev karantinada

Türkiye rekoru kıran Dora Göksal'a 346 ceviz hediye

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.