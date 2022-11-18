HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te otomobille polis midibüsü çarpıştı! 5'i polis 6 yaralı

Gaziantep’te otomobille polis midibüsü çarpıştı! 5'i polis 6 yaralı

18.11.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te Çevik Kuvvet polislerini taşıyan midibüs lastiğinin patlaması sonucu otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 5 Çevik Kuvvet polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Gaziantep’te otomobille polis midibüsü çarpıştı! 5'i polis 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yavuzeli ilçesine göreve giden Çevik Kuvvet polislerini taşıyan emniyete ait midibüs, lastiğinin patlaması sonucu şerit değiştirip M.G. yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra savrularak devrildi. Kazada polis memurlarından Mehmet Gültekin, Ömer Semih Uçan, Hanifi Taşçı, Bünyamin Tuncer, Abdurrahman Bayır ile otomobil sürücüsü M.G yaralandı.

qq

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise otomobil ve midibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökçeada'da otluk alanda yangın! Zamana karşı yarış başladıGökçeada'da otluk alanda yangın! Zamana karşı yarış başladı
Türkiye’ye iadesine karar verildiTürkiye’ye iadesine karar verildi
Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyorduSosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu
Anahtar Kelimeler:
polis Gaziantep kaza

En Çok Okunan Haberler

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

EYT'li emekli maaş tablosunu tek tek hesapladı

EYT'li emekli maaş tablosunu tek tek hesapladı

Sağanak yağış hayatı felç etti! Dükkanları su bastı

Sağanak yağış hayatı felç etti! Dükkanları su bastı

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

Saldırı sonrası telefoncuda buluşmuşlar!

Saldırı sonrası telefoncuda buluşmuşlar!

Batan kripto paranın mağdurları basın açıklaması yaptı!

Batan kripto paranın mağdurları basın açıklaması yaptı!

İlginizi Çekebilir

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.