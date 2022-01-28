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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin son sağlık durumu belli oldu! Taburcu edilecek

28.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Aralık'ta Gaziantep'te evlerinin önünde pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmaya hazırlanıyor. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Asiye'nin işitme kaybına ilişkin kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin son sağlık durumu belli oldu! Taburcu edilecek

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) dün kulak bölgesine yapılan operasyon nedeniyle taburcu edilme tarihi, gelecek haftaya kaldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

SIRTINDAN VE BACAĞINDAN ALINAN DOKULAR BAŞ KISMINA NAKLEDİLDİ

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.

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YÜZ FELCİ İHTİMALİ ÜZERİNE OPERASYON GEÇİRDİ

İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisi devam ediyor. Asiye'nin işitme kaybına ilişkin dün kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

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(DHA)

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Gaziantep
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