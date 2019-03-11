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Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan iplik yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği ipliği Şanlıurfa'ya götürmek üzere yola çıkan Ferudun Akcin yönetimindeki 34 DA 1032 plakalı tır, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede çekiciyi saran alevlere müdahale eden Akcin, çekiciyi dorseden ayırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Tamamen yanan tır ve içindeki iplikler kullanılamaz hale geldi.

'OCAĞIMIZ BATTI'

Haberi alarak olay yerine gelen şoförün ağabeyi Mehmet Akcin, gözyaşı dökerek, "Kardeşim onu kredi ile aldı, o tır onun sermayesiydi, ocağımız battı." diyerek sinir krizi geçirdi.

112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan ağabey Cin, yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan bulvar, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep TIR

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