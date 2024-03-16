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  4. Gaziantep'te trafikte başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü! Mermiler otomobil ve evlere isabet etti

Gaziantep'te trafikte başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü! Mermiler otomobil ve evlere isabet etti

16.03.2024 00:33
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Gaziantep'te trafikte iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda mermiler yoldaki araçlar ve evlere isabet etti.

Gaziantep'te trafikte başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü! Mermiler otomobil ve evlere isabet etti

Olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Duisburg Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 araçtaki şahıslar arasında trafikte başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay sırasında 2 araçtan da rast gele çevreye ateş edildi. O sırada bölgede büyük korku ve panik yaşanırken ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HJJH

ÇEVREDEKİ ARAÇLARA VE EVLERE MERMİ İSABET ETTİ!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralı kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde ise çevredeki pek çok araç ile bazı evlere mermi isabet ettiği tespit edildi.

Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik Silahlı çatışma
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