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Gaziantep'te yasak aşk iddiası! 22 yaşındaki Ömer Yılmaz önce öldürüldü sonra nehre atıldı

18.03.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir haftadır haber alınamıyordu. Yapılan soruşturmada 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadeler sonrasında Ömer Yılmaz'ın öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Kayıp gencin cansız bedenine ulaşılırken, olayın 'yasak aşk' nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Gaziantep'te yasak aşk iddiası! 22 yaşındaki Ömer Yılmaz önce öldürüldü sonra nehre atıldı

Olay, Gaziantep Şahinbey'de meydana geldi. Bir haftadır kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, Yılmaz'ı öldürüp Fırat Nehri'ne attıklarını itiraf etti. Olayın yasak aşk nedeniyle işlendiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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1 HAFTADIR HABER ALINAMIYORDU

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Yapılan başvurunun ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

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ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ SONRA NEHRE ATILDI

Yapılan çalışma neticesinde İslim Y. isimli kadın şüpheli ile Ali .T. isimli bir başka şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı. Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, şüpheli şahısların ifadesinin ardından Fırat Nehri'nden gece saatlerinde çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

YASAK AŞK İDDİASI

Öte yandan, olayın 'yasak aşk' nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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