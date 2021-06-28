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  4. Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen yaya ölümden döndü

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen yaya ölümden döndü

28.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa ticari taksi çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, sürücüsü öğrenilemeyen ticari taksinin çarpmasıyla yere savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir anlık dalgınlıkla yola bakmadan çıkan yaya, çarpmanın etkisiyle yaralandı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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