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Gaziantep’teki kazada kaç kişi öldü? Gaziantep'teki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?

20.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Nizip'te yaşanan elim kazada vefat eden kaç vatandaşın olduğu merak edildi. Gaziantep'te meydana gelen kazada yolcu otobüsü, bir ambulans, bir itfaiye aracı ve gazetecilerin canlı yayın aracı çarpıştı. Toplamda 16 kişi hayatını kaybetti. Peki Gaziantep’teki kazada kaç kişi öldü? Gaziantep'teki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Gaziantep’teki kazada kaç kişi öldü? Gaziantep'teki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?

Gaziantep'te meydana gelen kazada kaç kişinin öldüğü sorgulanıyor. Yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada yapılan ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Elim olay sonrası Gaziantep Valisi'nde açıklama geldi.

GAZİANTEP'TEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halinde bulunan ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına bir yolcu otobüsü çarptı. Elim olay hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vali, açıklamasında "1 araç kaza yapıyor. İtifaiye ekibi sağlık ekibi olaya müdahale ederken, 200 metre arkada bir otobüs yan yatarak sürükleniyor ve gelip canlı yayın aracına, sağlık ve itfaiye ekibine çarpıyor. Şu an 16 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybeden gazetecilerin kimlikleri belli oldu. İncelemelere göre kazada İHA muhabirlerinden Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.

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Gaziantep İHA kaza

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