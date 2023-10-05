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Gaziantep'ten acı haber! Şüpheli motosikleti kovalayan yunus polisleri kaza yaptı: 1 şehit

05.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te motorize yunus polisleri, şüpheli bir motosikleti kovalarken kaza yaptı. Feci kazada ağır yaralanan yunus polisi Emirhan Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Şimşek’in naaşının, memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi. Gaziantep Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi.

Gaziantep'ten acı haber! Şüpheli motosikleti kovalayan yunus polisleri kaza yaptı: 1 şehit

Kahreden olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri, şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza yaptı.

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HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Feci kazada, yunus polisi Emirhan Şimşek ağır yaralanırken, İ.K. isimli polis memuru ise hafif yaralandı. Şimşek, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru Emirhan Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit polis memuru Emirhan Şimşek’in naaşının, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Hatay Belen ilçesi Tosyali Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası İskenderun Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

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GAZİANTEP VALİLİĞİ DETAYLARI AÇIKLADI

Gaziantep Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimşek, 04.10.2023 günü saat 22.15 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerimize bağlı motorize ekip ile şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde şehit olmuştur. Şehit Polis Memuru Emirhan Şimşek’in naaşı 05.10.2023 Perşembe günü (bugün)saat 10.30’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacaktır. Tören akabinde Hatay Belen ilçesinde Tosyali camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İskenderun Şehitliğine defnedilecektir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

İHA

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şehit polis Gaziantep

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