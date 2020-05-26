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  4. Gaziantep Valisi Gül duyurdu! Tepsi yemeği yasağı kalkıyor

Gaziantep Valisi Gül duyurdu! Tepsi yemeği yasağı kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasağın yarın itibariyle kaldırılacağını açıkladı.

Gaziantep Valisi Gül duyurdu! Tepsi yemeği yasağı kalkıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çalışma saatleri normale dönecek olan fırınlarda tepsi yemeklerinin pişirilebileceğini duyurdu. Ramazan ayında oluşacak yoğunluk ve temas nedeniyle ara verilen tepsi yemeği pişirilmesine yarın yeniden başlanacağını belirten Vali Gül, şunları söyledi:

"İftar yoğunluğundan dolayı fırınlarda pişirilmesine kısa bir süre ara verdiğimiz tepsi yemeklerini sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak şartıyla yarından itibaren yapabilirsiniz. Pide fırınlarımız ramazan öncesi çalışma saatlerine göre çalışacaktır."

Kaynak: DHA


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