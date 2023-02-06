Türki'ye 6 Şubat'ta peş peşe birçok ilde büyük depremlerle uyandı. Maddi manevi hasara yol açan depremin ardından okulların tatil olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı. Gözler, illerin valiliklerine çevrildi. Peki Gaziantep ve Şanlıurfa'da deprem sonrası okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Gaziantep ve Şanlıurfa'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül geçtiğimiz gün, kar yağışı nedeniyle bugün (6 Şubat) okulların tatil olacağını, "Gaziantep’teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadeleriyle duyurmuştu.

Yarın için ise (7 Şubat) okulların tatil olacağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler, haberimizde yer alacak.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği geçtiğimiz gün, kar yağışı dolayısıyla bugün (6 Şubat) okulların tatil edildiğini, "Kar yağışından dolayı il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmî-özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 06 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır." sözleriyle açıklamıştı.

7 Şubat için henüz güncel bir duyuru yapılmadı. Güncel gelişmeler, haberimizde yer alacak.

