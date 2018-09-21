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Gaziantep Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep Zincirli Höyük'teki kazı çalışmaları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Zincirli Höyük'teki 12. etap kazı çalışmaları sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'te sürdürülen kazıların 12. etabı tamamlandı.

2006 yılında başlatılan ve 12. etabı tamamlanan kazı çalışmalarına, 2019 yılında da devam edileceği belirtildi.

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi David Sclohen başkanlığında bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, ABD, Fransa ve Türkiye'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerle akademisyenlerden oluşan 60 kişi 55 gün süren çalışmalara katıldı.

Kazı alanı sorumlusu Arkeolog Nicole Herzog, Zincirli Höyük'te bu yılki kazıların iki alanında saray ve konut yaşamıyla normal hayata ilişkin bilgilere ulaşıldığını belirtti.

Kazılarda demir çağına dair yemek hazırlamak için kaplar bulunduğunu ifade eden Herzog, çalışmalar sırasında yemek sunmak için kaplar, çanak, çömlek, bilezik, kolyeler bulunduğunu, bu eserlerin bir parçasının bilimsel çalışmalarda kullanıldığını, bir kısmının ise Gaziantep başta olmak üzere diğer müzelerde sergilendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
islahiye kazı çalışmaları Zincirli Höyük

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