Gaziantepli bürokratlar iftarda buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da görev yapan Gaziantepli bürokratlarla iftarda bir araya geldi.

Şahin'in Gaziantepli bürokratlar onuruna Ihlamur Kasrı'nda verdiği iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, kentin en önemli gücünün beşeri sermayesi olduğunu söyledi. Gazianteplilerin, dünyanın veya Türkiye'nin neresinde olursa olsun şehre katkı sunmaya çalıştıklarına işaret eden Gül, bu birlik ve bütünlüğün daim olmasını diledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de ramazanın, sıradanlaşan, rutinleşen ve manasını kaybeden insan hayatına Allah'ın müdahalesi olduğunu belirtti.

Hayatta en büyük kaybın, servetini ya da dostunu, kardeşini kaybetmek olmadığını ifade eden Görmez, "İnsanın dünyada en büyük kaybı, hayatın manasını kaybetmektir. Var oluşun hikmetini kaybetmek kadar büyük bir kayıp yoktur insanlık için. İnsan hayatındaki en tehlikeli şey hayatın rutinleşmesidir." diye konuştu.

Görmez, hayatın mana ve hikmetinin artması temennisinde bulundu.