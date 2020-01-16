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  4. Gaziantep'te 17 ildeki 53 suç dosyasından aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 17 ildeki 53 suç dosyasından aranan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 21:03 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 17 ildeki 53 suç dosyasından aranan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 17 ildeki 53 suç dosyasından aranan ve hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 17 ildeki mahkemelerce hakkında 53 yakalama emri ve dolandırıcılık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin kentte olduğunu belirledi.

Araştırma ve takip sonucunda şüpheli, merkez Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gaziantep

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