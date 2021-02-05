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  4. Gaziantep’te 4 ton etil alkol ele geçirildi

Gaziantep’te 4 ton etil alkol ele geçirildi

05.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 4 ton etil alkol ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri bir nakliyat şirketinde yaptığı aramada 4 ton etil alkol ele geçirdi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vergi kaybını engellemek, haksız rekabeti ve kaçakçılığı önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesindeki bir nakliyat firmasına baskın düzenledi.

Gaziantep’te polis ekipleri bir nakliyat şirketinde yaptığı aramada 4 ton etil alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vergi kaybını engellemek, haksız rekabeti ve kaçakçılığı önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesindeki bir nakliyat firmasına baskın düzenledi. Yapılan bastında Gaziantep’ten başka illere gönderilmek üzere hazırlanan 4 ton etil alkol ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep’te 4 ton etil alkol ele geçirildi

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