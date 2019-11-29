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Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

Gaziantep'te av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan yaralı köpek tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Yeni Mahalle kırsalında yaralı bir köpek olduğu ihbarını alan İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, bölgeye giderek hayvanı aldı.

Arka ayakları ve karın bölgesinde saçma izleri bulunan, kemiklerinde de kırıklar tespit edilen köpek, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı hayvanın ayağında enfeksiyon bulunduğunu, iltihabın kurutulmasının ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyata alınacağını kaydetti.

Gaziantep’te av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği cahide islahiye yaralı köpek

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