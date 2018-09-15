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Gaziantep'te bedelli askerler kışlasına teslim olmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bedelli askerler kışlasına teslim olmaya başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalananlar kışlalarına teslim olmaya başladı.

Bedelli askerlikten faydalanmak üzere başvurularını tamamlayan ve ilk celp döneminde temel askerlik eğitimini alacaklar ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığına geldi.

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa gibi Türkiye'nin farklı illerinden gelen askerler kışla kapısında yakınlarıyla vedalaşırken güvenlik aramasından geçirilerek içeriye alındı.

Aileler askerleri kışlaya uğurlarken bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

İslahiye ilçesinde konuşlu Jandarma Komando Tabur Komutanlığında 200 kişinin bedelli askerlik hizmetini yapacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik islahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kışla

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