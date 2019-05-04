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Gaziantep'te cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde bir kişi tartıştığı amcası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Özyurt Mahallesi’nde yaşayan Sıddık B. (37) ile amcası K.B. (53) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B, av tüfeğiyle yeğeni Sıddık B’ye ateş etti.

Ağır yaralanan Sıddık B, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sıddık B’nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Amca K.B, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Nizip

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