HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep’te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve dayı yeğenin hayatını kaybettiği feci kaza, trendeki güvenlik kamerasına yansıdı.İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi’nde 20 Ekim sabahı meydana gelen feci kazada, Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçidi geçmek isteyen Ökkeş Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetmiş, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralanmıştı.Feci kaza trenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve dayı yeğenin hayatını kaybettiği feci kaza, trendeki güvenlik kamerasına yansıdı.
İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi’nde 20 Ekim sabahı meydana gelen feci kazada, Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçidi geçmek isteyen Ökkeş Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetmiş, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralanmıştı.
Feci kaza trenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldıBuğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Market arabasını tutarken dikkat!Market arabasını tutarken dikkat!
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Diğer Haberler
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'a sert tepki
4 partiden ortak bildiri! Macron'a sert tepki
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt geldi
Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt geldi
Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik görüşme
Türkiye ve Rusya'dan kritik görüşme
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
Bilim Kurulu Üyesi yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.