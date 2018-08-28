Gaziantep'te devir teslim töreni

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi.
5. Zırhlı Tugay Komutanlığı çim sahasında gerçekleşen törende, Tuğgeneral Ali Ekiyor, görev süresini tamamlaması nedeniyle sancağı Tank Kurmay Albay Şefik Atak'a teslim etti.
Sancak devir teslim töreninde İstiklal Marşı'nın ardından 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel’in kutlama mesajı ve atama emri okundu.
Sancak devir teslimi için platformda yerini alan Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Tank Kurmay Albay Şefik Atak devir-teslim andı içti.
6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, törende yaptığı konuşmada, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığının tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade etti.
Tugayın önemli vazifeler yürüttüğünü dile getiren Atınç, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı büyük gayret gösterdi." dedi.
Sancak devir teslim programı tören geçişiyle sona erdi.
Törene, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birliklerde görevli askeri personel katıldı.
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