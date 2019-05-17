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Gaziantep'te dolandırıcılık çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kur'an kursunda eğitmenlik yaptıklarını söyleyerek esnaftan yaklaşık 200 bin lira tutarında gıda maddesi topladıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı - Çetenin elebaşı olduğu iddia edilen 24 yaşındaki şüphelinin 92 suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Kur'an kursunda eğitmenlik yaptıklarını söyleyerek esnaftan yaklaşık 200 bin lira tutarında gıda maddesi topladıkları ileri sürülen 7 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışmalar kapsamında K.Ç'nin (24) elebaşı olduğu öne sürülen 7 kişilik çetenin, esnafın dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Kur'an kursunda eğitmenlik yaptıklarını söyleyen çete üyelerinin esnaftan son 20 günde yaklaşık 200 bin lira tutarında gıda maddesi topladığı tespit edildi.

K.Ç, A.Ç, R.Ç, U.G, Y.K, S.Y ve Y.G, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Elebaşı olduğu iddia edilen 24 yaşındaki K.Ç'nin 72'si dolandırıcılıktan 92 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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