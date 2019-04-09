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Gaziantep'te dolu ve sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

Yağışlar nedeniyle Nizip ilçesindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Sel suları nedeniyle 2 fabrikanın istinat duvarları yıkıldı, bazı hayvanlar telef oldu, araçlarda maddi hasar oluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle kentin farklı noktalarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ve itfaiye ekipleri kentte suyun tahliyesi için çalışma başlattı, Nizip Belediyesi hoparlörlerden sağanak ve dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Sel sularının Kızılcakent Mahallesi'ndeki istinat duvarlarını yıktığı 2 fabrikada bazı ekipmanlar da zarar gördü.

Öte yandan sel sularının etkisiyle park halindeki 3 aracın hareket ettiği ve birbirine çarparak durabildiği bildirildi. Bazı kırsal mahallelerde büyük ve küçük baş hayvanlar, sele kapıldı. Telef olan 3 büyük ve küçükbaş hayvana dere yatağında ulaşıldı.

Yağışlar nedeniyle ilçedeki ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

Gaziantep-Nizip Karayolu'ndaki biriken su seviyesinin artması üzerine jandarma ekipleri, iki yerleşim yeri arasındaki ulaşıma güvenlik nedeniyle geçici olarak ara verdi.

Ekipler, araçları güvenli seyahat yapılabilecek alternatif yollara yönlendirdi.

Bu arada bazı vatandaşlar, dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için araçlarını kumaşlarla örterek korumaya çalıştı.

Nizip'teki yağışlar etkisini sürdürürken, ilçe genelinde elektrik kesintisi de yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
baskın Gaziantep Nizip sel yağış

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