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Gaziantep'te düğünde havaya ateş açanlara operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde düğünde havaya silahla ateş açan 6 kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açanlara yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta Kozdere Mahallesi İlkokulu bahçesinde yapılan bir düğünde havaya ateş açılarak 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 şüphelinin kimliğini, düğün görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit etti.

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 4'ü ruhsatlı ve biri kurusıkı olmak üzere 5 tabanca ele geçirdi, E.E, Ö.Y, T.K, M.H.Ö, R.A. ve İ.B.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından İslahiye adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan zanlılardan E.E, T.K, Ö.Y. ve M.H.Ö'ye adli kontrol hükümleri, İ.B.K'ye ise bin 46 lira para cezası uygulandı.

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