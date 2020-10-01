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Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, iki arkadaşın bindiği motosiklet bariyerlere çarparak savruldu.

Gaziantep’te, iki arkadaşın bindiği motosiklet bariyerlere çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde Ali Can O.’yu (18) iş yerinden alan Cahit A.(18), sürdüğü motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yol üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kazada motosikletin üzerinde bulunan iki arkadaş yola savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iki arkadaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden iki arkadaşın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü bildirildi.

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