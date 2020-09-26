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Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Gaziantep-Adana otobanında bir araç, tıra arkadan çarptı, kazada yabancı uyruklu 3 kişi ölürken 2 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre Adana’dan Gaziantep istikametine seyir eden sürücü Suriye uyruklu A.D.(26) idaresindeki dacia marka ve 34 SP 2273 plakalı araç, dalgınlık sonucu Ö.Ç’nin kullandığı 31 NB 048 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep-Adana otobanında bir araç, tıra arkadan çarptı, kazada yabancı uyruklu 3 kişi ölürken 2 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre Adana’dan Gaziantep istikametine seyir eden sürücü Suriye uyruklu A.D.(26) idaresindeki dacia marka ve 34 SP 2273 plakalı araç, dalgınlık sonucu Ö.Ç’nin kullandığı 31 NB 048 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü, Hıyam Ağa (18), Mustafa Mustafa (37) hayatını kaybederken, yaralılar Z.E(27) ve ismi öğrenilemeyen bir yaşındaki bebek yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanele sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol ise cenazelerin ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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