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Gaziantep’te jandarma 506 litre kaçak alkol ele geçirdi

24.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te jandarma 506 litre kaçak alkol ele geçirdi

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 506 litre kaçak alkol ile 12 varil etil alkol ele geçirildi.Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yavuzeli ilçesi Bülbül mahallesi’nde H.F.

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu 506 litre kaçak alkol ile 12 varil etil alkol ele geçirildi.
Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yavuzeli ilçesi Bülbül mahallesi’nde H.F. ile S.F. isimli şahısların evinde ve eklentilerinde faturasız ve bandrolsüz alkol yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 506 litre kaçak içki, 12 varil içinde bin litre etil alkol, 1 adet alkol üretiminde kullanılan damıtma sistemi, 1 varil içerisinde 102 litre üzüm şarabı, 3 adet huni, 306 adet kullanılmış boş şişe ele geçirilirken, yakalanan H.F. ve S.F. gözaltına alındı.

Gaziantep’te jandarma 506 litre kaçak alkol ele geçirdi

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