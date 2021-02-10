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Gaziantep’te korkutan depremler

10.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Deprem riski en az iller arasında olan ve 3.

Deprem riski en az iller arasında olan ve 3. derece deprem kuşağında bulunan Gaziantep’te art arda iki deprem meydana geldi.
Yaklaşık 500 yıldır deprem üretmeyen ve ülke genelinde meydana gelen son depremlerin aktif hale getirmesinden korkulan Doğu Anadolu Fay Hattı’na kuş uçumu 35 kilometre mesafedeki Gaziantep’te art arda 2 deprem meydana geldi. Türkiye’nin deprem haritasında 3. derece deprem kuşağında yer alan Gaziantep’te yıllar sonra meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Bir dakika ara ile meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Gaziantep’in Şahinbey ilçesi olurken, ikinci depremin merkez üssü ise Şehitkamil oldu.
AFAD kısa süren depremlerden Şahinbey’deki sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak açıklarken, Şehitkamil’deki depremin şiddetini ise 3 olarak duyurdu.

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