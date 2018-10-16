Gaziantep'te motosikletli kapkaççılar tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te motosikletle 12 kapkaç yapan 2 kişi, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenip yakalanarak tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde artan kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şüphelilerin Ö.E. ile M.E. olduğu belirlendi. Polis, 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin 12 kapkaç yaptıkları ve 12 bin 490 TL, 11 bin 600 ABD Doları, 2 beşibiryerde altın, 6 Cumhuriyet altını, 1 altın bileklik, 1 çeyrek altın, 2 altın yüzük ve 8 cep telefonu çaldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

