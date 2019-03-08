Gaziantep'te öğretmenlere toplu konut müjdesi

"Kamu görevlisiyiz, bu şartlarda ev sahibi olmanın zorluğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." diyen Gül, "Dolayısıyla burada Büyükşehir Belediye'mizin kendi imkanlarını ortaya koyması, TOKİ'nin bu anlamda böyle bir projeyi uygulayacak olması Gaziantep açısından bir şans." ifadesini kullandı.

Vali Davut Gül, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte yeni kurulacak Güney Şehir'de, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından uygulanacak projeyle öğretmenlerin kira öder gibi ev sahibi olabileceklerini söyledi.

Vali Gül, projenin imkanlarına değinerek, "Altyapıyı belediyenin yapması en az yüzde 20'lik indirim sağlayacak. Arazinin hazineden TOKİ'ye geçmesiyle yüzde 20'lik indirim de oradan sağlanacak. TOKİ'nin kar amacı gütmemesi en az bir o kadar da avantaj sağlayacak. Sizlerin kira öder gibi ev sahibi olmanızın önü açılıyor. Bu projelere girenler pişman olmayacak. Ekonomik anlamda da bir pişmanlık görmeyeceksiniz." diye konuştu.

- "Çevreye uyumlu, akıllı ve değer katan şehir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğretmenlere proje hakkında bilgi verdi.

Her şeyin başının planlama olduğunu belirten Şahin, projenin imar düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylandığını söyledi.

Şahin, öğretmenlerin sorununu kendi sorunu olarak gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçmişin hatalarından ders çıkarıp, gelecekte bu hataların tekrarlanmaması için çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında yeni bir alışveriş merkezi, yeni bir yeşil alan, yeni bir organize sanayi bölgesi nerede kurulacak, hepsini belirledik. Artık nerede bir üretim merkezi varsa orada yaşam merkezi olması gerektiğini gösteren bir şehircilik anlayışı olacak. Cumhurbaşkanımız, manifestoda 'çevreyle uyumlu, akıllı ve değer katan şehir' fikrini vurguladı. İşte biz de tam bunu yapıyoruz. Bu şehir ülkeye değer katan bir şehir ama kendi içinde de değerler üretmesi lazım."