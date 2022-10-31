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  4. Gaziantep'te okul bahçesinde drift yapan sürücüye para cezası uygulandı

Gaziantep'te okul bahçesinde drift yapan sürücüye para cezası uygulandı

31.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir okulun bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 669 lira ceza kesildi.

GAZİANTEP (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesindeki bir okulun bahçesinde drift yapıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği sürücüye 16 bin 669 lira ceza uyguladı.

Ayrıca sürücüye aracı ehliyetsiz kullanmak ve araçtaki değişikliğin tescil belgesine işlememesinden dolayı yaptırım yapıldı.

Öte yandan sürücünün drift yapması da okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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