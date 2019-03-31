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Gaziantep'te oy kullanma kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'te oy kullanma kavgası: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Işıklı Mahallesi Ortaokulu'nda oy kullanmak isteyen yaşlı bir kadına yardım etmek isteyen İbrahim A. (21) ve ona itiraz eden Mehmet A. (22) arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda akraba oldukları öğrenilen İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede ve okulda geniş güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga seçim Şehitkamil

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