Gaziantep'te sahte para operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte para basıp piyasaya sürdükleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İslahiye ilçesindeki evde sahte para basıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan adamada 71 adet 100 dolarlık ve 2 bin 866 adet bir dolarlık banknot ele geçirildi.

Ev sahibi H.E. ile sahta paraları piyasaya sürdüğü öne sürülen H.K. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

