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Gaziantep’te silahlı yol vermeme kavgası: 2 yaralı

22.11.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te silahlı yol vermeme kavgası: 2 yaralı

Gaziantep’te iki komşu arasında yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde iki komşu aile arasında yol ortasında park halinde bulunan bir araç nedeniyle kavga çıktı.

Gaziantep’te iki komşu arasında yol vermeme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde iki komşu aile arasında yol ortasında park halinde bulunan bir araç nedeniyle kavga çıktı. Aracın yoldan kaldırılması konusunda çıkan kavgada ilk bilgilere göre 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken polisin yaptığı ilk inceleme de çevrede 4 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te silahlı yol vermeme kavgası: 2 yaralı

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